Lof voor Alides Hidding na optreden in Beste Zangers: ‘Stiekem vergeten hoe goed hij is’

VIDEOAlides Hidding is gisteren onder complimenten bedolven na zijn optreden in Beste Zangers . De 67-jarige oprichter en zanger van de Time Bandits bracht een Drentse versie van Mien vrouw mos es weet’n , een lied van collega Hendrik Jan Bökkers, die in de aflevering van gisteravond centraal stond. ‘Zit met open mond te kijken naar optreden van Alides Hidding... Fan-tas-tisch!’, reageerde een van de 958.000 kijkers.

Alides besloot gisteravond maar direct eerlijk te zijn: hij kende de band van Hendrik Jan Bökkers niet en moest zijn muziek opzoeken om iets te weten te komen over zijn Twentse collega. Tijdens die zoektocht stuitte Alides op een nummer dat hij ‘wel heel charmant vond’ en hem altijd is bijgebleven: Mien vrouw mos es weet’n. ,,Ik heb tegen mezelf gezegd: dat ga ik doen. Maar ik ga het wel weer heel anders doen”, waarschuwde Alides alvast.



Na een korte uitleg over de betekenis van het nummer, kwam de aap uit de mouw. De frontman van de Time Bandits ging het lied niet in het Twents, maar in het Drents zingen. En Alides had nog meer aan het nummer gesleuteld: hij maakte er Sien vrouw mos es weet’n van, in plaats van Mien vrouw mos es weet’n.



Al bij de eerste noten verscheen er een grote glimlach op het gezicht van Hendrik Jan Bökkers. En ook de andere artiesten, onder wie Belle Perez, Joe Bucker en Roel van Velzen, vonden Alides’ Drentse versie helemaal het einde. Er werd geklapt, geschreeuwd en aan het eind van het optreden kreeg de zanger zelfs een staande ovatie.

,,Wat te gek. Wat cool man”, begon Bökkers. Hij vervolgde dat hij de laatste tijd ontzettend fan was geworden van Alides’ gitaarspel. ,,Hij heeft dit heel kleine liedje juist weer heel groot gemaakt. Super gaaf.” Ook Roel van Velzen reageerde enthousiast op Alides’ optreden. ,,Alides deed een moddervette gitaarsolo. Dat was echt jaloersmakend. Dat was zo fijn om dat te zien gebeuren.“

Topartiest

Veel kijkers thuis waren net zo te spreken over de zanger. ‘Goh die Alides Hidding is toch wel echt een topartiest hoor…. Die was bij mij helemaal uit beeld eigenlijk. Vorige week jazz en nu ontzettend vette blues!’, schreef iemand. En een andere kijker: ‘Good old Alides, stiekem vergeten hoe goed hij is.’

Beste Zangers was gisteravond goed voor 958.000 toeschouwers en staat daarmee op de zesde plek in de top 25 best bekeken programma’s. Expeditie Robinson trok 1.080.000 kijkers. Winnaar van de avond was het Achtuurjournaal, daar keken 1.369.000 mensen naar.

