Loiza daagt Rico uit en Monique vindt ook jonge dingen leuk

Ed Sheeran kon geen maat houden: ‘Geen glas wijn, maar twee flessen’

14:56 Ed Sheeran worstelde aan het begin van zijn succes met eten en alcohol. De 29-jarige zanger had last van paniekaanvallen, kampte met een laag zelfbeeld en zocht zijn toevlucht in voedsel en drank. ,,Als ik drink, zie ik er niets in om een glas wijn te drinken. Ik heb liever twee flessen.’’