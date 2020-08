Loiza gaat broekloos de dag door en Annemarie brengt ode aan grote liefde

Emilia Clarke baalt van ongelijk­heid bij Game of Thrones: ‘Geen afkoeling voor vrouwen’

26 augustus Voormalig Game of Thrones-ster Emilia Clarke (33) vond het moeilijk dat mannelijke acteurs bij hete opnames veel beter werden geholpen dan vrouwen. De heren kregen een koelsysteem in hun warme kostuums, waarnaar vrouwen konden fluiten. ,,Het was te zwaar.’’