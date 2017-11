Loiza heeft na herseninfarct geen gevoel meer aan een kant van haar gezicht

Transgendermodel Loiza Lamers (22), die gisteravond werd getroffen door een herseninfarct, is volgens haar management weer thuis. Ze lag vannacht en vandaag in een ziekenhuis in Arnhem voor allerlei onderzoeken. Loiza heeft momenteel geen gevoel meer aan een kant van haar gezicht. ,,Daar maakt ze zich zorgen over.''

Volgens Aran Kuiters heeft Loiza na het infarct - een bloedpropje dat de doorstroming van bloed in haar hersenen belemmerde - een gevoelloos gebied aan een kant van haar gezicht overgehouden. Onduidelijk is nog of dat al dan niet blijvend is. Hoe dan ook blijft Loiza nog zeker drie weken onder controle van specialisten. Ze maakt zich veel zorgen over het verlamde gevoel in haar gezicht. Praten en lopen is voor haar geen enkel probleem. Wel is het model verschrikkelijk moe. Ze gaat thuis verder werken aan haar herstel.

Aran Kuiters schetste vandaag aan deze site wat Loiza overkwam. ,,Ze zakte opeens in elkaar en heeft zelf de ambulance gebeld. In het ziekenhuis is ze gelijk in de medische molen terechtgekomen. Na allerlei onderzoeken bleek er een bloedpropje in haar hersenen te zitten. Ze reageerde ontzettend geschrokken op dat nieuws, maar Loiza houdt zich ijzersterk.''