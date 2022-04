Loiza showt haar blonde lokken en Emma is gek op diamanten

Lil Kleine mag geen contact opnemen met Jaimie Vaes

Lil Kleine mag momenteel geen contact opnemen met zijn ex-verloofde Jaimie Vaes. Het contactverbod is een voorwaarde die is gesteld nadat de rechtbank enkele weken geleden besloot dat de rapper de inhoudelijke behandeling van de mishandelingszaak waarin hij wordt verdacht in vrijheid mag afwachten. Dat bevestigt zijn advocaat Nienke Hoogervorst aan het ANP na berichtgeving van Shownieuws.

4 april