Lola Brood in verwachting van eerste kind

Haar zwangerschap maakt het gemis van haar vader, die in 2001 een einde aan zijn leven maakte, nog groter. ,,Als hij nog zou hebben geleefd, had hij ook kunnen genieten van mijn zwangerschap. Daarom zal het meisje later ook kennis maken met haar opa die een hart van goud had. Juist mijn vader was altijd dol op kinderen.”

Luister ook naar de AD Media Podcast met deze week de reactie van Angela de Jong op de veelbesproken scène in Five Live, het panel is het oneens over het ouderschapsverlof van Wietze de Jager en Rampvlucht wordt besproken. Luister hieronder of abonneer je via Spotify of iTunes.