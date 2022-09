Loretta Schrijver na ziekte terug bij Koffietijd, met een nieuw hondje

met videoLoretta Schrijver (66) is na ruim een half jaar afwezigheid vanochtend weer aanschoven bij Koffietijd . Ze verheugde zich er enorm op, laat ze weten in een achter-de-schermenfilmpje. Als verrassing bracht ze een nieuw hondje mee: Zorra.

Hondje Zorra komt uit een Portugese opvang en is volgens de presentatrice ‘heel braaf’. ,,Na het overlijden van haar baasje wist de familie niet zo goed wat ze met haar aan moesten en kwam ze op straat. Ze is toen gaan zwerven”, vertelt Schrijver. Via een opvang belandde Zorra bij Schrijver en nu dus op de bank bij Koffietijd.

Afgelopen februari moest Loretta afscheid nemen van Flip, haar hond die veelvuldig te zien was in Koffietijd. Het ging al een tijdje niet goed met de viervoeter na een eerdere nekhernia. ‘Flippie’ ontregelde vaak de uitzending, bijvoorbeeld door onverwachts in beeld te verschijnen.

In de uitzending vanochtend vertelde Schrijver dat ze zich goed voelt, na een lange periode van ziekte. ,,Misschien hier en daar nog wat ongemakjes, maar dat verdwijnt vanzelf als je hier bij Koffietijd staat.” Ze bedankte de kijkers voor al hun lieve reacties.

Onder het mes

Schrijver ging vorig jaar mei onder het mes nadat bij haar een beginnende fase van darmkanker was vastgesteld. In eerste instantie werd gedacht aan een ziekenhuisverblijf van een paar dagen, maar vanwege complicaties moest ze zo’n zes weken blijven.

Eenmaal uit het ziekenhuis vond ze het nog te zwaar om weer aan het werk te gaan bij Koffietijd, mede omdat ze zo vroeg moet opstaan en het programma live is. Aan het einde van het jaar was ze wel te zien als panellid in The Masked Singer, dat vooraf wordt opgenomen. Begin dit jaar was ze wederom afwezig bij Koffietijd vanwege een hersteloperatie.

