Loretta Schrijver: SBS 6 heeft nooit mijn sympathie gehad

In The Masked Singer, een tv-formule die momenteel de hele wereld verovert, kruipen bekende Nederlanders het podium op om te zingen. Alleen zijn ze onherkenbaar verstopt in een kleurrijk verkleedpak. Aan Buddy Vedder, Carlo Boszhard, Gerard Joling en Loretta Schrijver om te raden wie de gemaskerde ster in kwestie is. Wacht even, Loretta Schrijver? Van Koffietijd? Hoe is zij daar beland?



,,Ik werd gevraagd voor een eenmalig gastoptreden. Of ik er een keer gezellig bij wilde zitten. Nou, ik vroeg me toch altijd al af wat die juryleden doen en waar ze het aan verdienen om in al die programma’s te zitten. En ik dacht: ik ben oud genoeg om ook eens iets te roepen. Kan ik daar dan niet álle uitzendingen zitten? Het kwam dus eigenlijk van mij.’’ Schrijver (63) laat haar welbekende bulderlach horen. ,,Er was niemand zo slim geweest dat al aan de voorkant te bedenken.’’