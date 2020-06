Love Island keert ondanks corona terug op de buis

Love Island is een realitydatingprogramma, waarin tien singles op zoek gaan naar de liefde. Zes weken lang leren de kandidaten elkaar kennen in een luxe villa. In het buitenland loopt het programma al jaren. Nederland kende vorig jaar mei de eerste reeks.



Over de maatregelen waaronder de opnames plaats zullen vinden, zijn producent ITV Studios Netherlands en zenders RTL en VIJF (Belgie) in overleg. Er ligt een protocol klaar op basis waarvan op een verantwoorde manier kan worden opgenomen. Dat is opgesteld op basis van de maatregelen die op dit moment gelden vanuit het RIVM en de maatregelen die op dit moment gelden in Spanje.



Kandidaten kunnen zich opgeven. Indien de situatie zo blijft, zullen kandidaten bijvoorbeeld meermaals worden getest, zowel voor het reizen als voor de start van de opnames. Bij een positieve uitslag of de situatie waarbij een islander zijn uitslag niet wil delen, wordt deelname geweigerd. Als de deelnemers coronavrij de villa in gaan, wordt de groep gezien als een huishouden. Ze hoeven dan dus geen afstand te houden en kunnen in alle vrijheid genieten van hun zoektocht naar ware liefde.



Mochten zij tijdens de opnames alsnog willen worden getest, dan kan dat. De crew staat in contact met ziekenhuizen in de buurt. Zenders en producent houden de situatie in de gaten. ,,Wij kunnen uiteraard niet in de toekomst kijken, dus de komende weken zullen uitwijzen of het protocol aangescherpt moet worden. Het protocol wordt daarom op wekelijkse basis geëvalueerd en indien nodig, bijgesteld”, aldus een woordvoerder van RTL.