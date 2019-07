Lovende woorden voor Hauer in internationale pers

Zo prijst de Britse krant Telegraph Hauers legendarische sterfscène uit Blade Runner . ‘Hauers grote moment - de scène waarin hij al stervende een boodschap heeft voor robotjager Deckard (Harrison Ford) - zou de volgende ochtend worden opgenomen’, schrijft de krant. ‘Maar de dialoog liep niet. Dus Hauer, een 37-jarige uit Utrecht die pas in zijn tweede Engelstalige film speelde, pakte pen en papier en groef diep in zijn ziel. Tears in the rain werd erkend als een van de meest diepgaande en mooiste sterfmonologen in de filmgeschiedenis.’

The Guardian schrijft dat hoewel die Blade Runner-scène hem een Hall of Fame-status gaf, er nog veel meer noemenswaardig is aan Hauers talent. ‘Hij speelde veel rollen waarin zijn sinistere en cynische kant naar voren kwam, maar wist daar altijd een zelfbewuste knipoog aan te geven’, stelt de krant. CNN noemt Hauer een acteur die excelleert in het spelen van de bad guy, BBC prijst zijn horror- en vampierrollen.