Lubach bij Seth Meyers: ‘Janine dumpte mij op dak Rockefeller’

Meyers kon Lubachs anekdote duidelijk waarderen en lachte hardop. De sfeer werd er nog beter op toen de Nederlander toegaf dat hij ooit gedumpt is op het dak van het Rockefeller Centre, het gebouw waar Late Night wordt opgenomen.



,,Ze is mijn beste vriendin nu, ze is hier nu’’, doelde Lubach op programmamaakster en Zomergasten-presentatrice Janine Abbring, met wie hij rond 2001 zes jaar lang een knipperlichtrelatie had. ,,Toen we nog samen waren, zei zij: we gaan naar New York, ik ga het uitmaken op het Empire State. Dat was het raarste wat ik ooit had gehoord, maar we hebben het gedaan.’’ Omdat de rij voor het bekendste gebouw van New York te lang was, kwamen ze bij het Rockefeller terecht. ,,Nu is ze mijn showrunner, het was dus een goede keuze. Mijn huidige vriendin is ook best leuk.’’