Luca Borsato: ‘Ik geloof 100 procent dat mijn vader nooit meer vreemdgaat’

,,En ik weet dat hij met heel veel respect naar mijn moeder kijkt’’, vervolgt hij tegen Weekend. ,,Er zijn bepaalde dingen gebeurd, die zijn gebeurd, en die laten we nu in het verleden. We kijken met heel veel positiviteit, vol goede moed en met een goed gevoel naar de toekomst.’’

Luca klinkt nu vergevingsgezind, maar hij was woedend toen hij voor het eerst hoorde dat zijn pa een scheve schaats had gereden. ,,Ik heb hem twee weken niet willen spreken. Of in ieder geval, ik was wat kortaf als hij een appje stuurde.’’ Hij heeft er alle vertrouwen in dat Marco en Leontine nu bij elkaar blijven. ,,Aan de liefde zal het niet liggen, die twee houden heel veel van elkaar. Dat is ook nooit anders geweest.’’

Volledig scherm Marco Borsato en Leontine met Jada, Senna en Luca. © Brunopress

Sterker nog, zijn zusje Jada (18) heeft nooit écht het gevoel gehad dat de twee uit elkaar waren, vertelde ze onlangs. In hun hernieuwde relatie hebben Marco en Leontine wel de ‘vorm’ losgelaten, zei ze, zoals Marco al vaker benadrukte. Ze wonen bijvoorbeeld nog altijd apart.

Grapjes

Leontine is zich er overigens van bewust dat Marco’s uitspraken over het ‘loslaten van de vorm’ voer zijn geweest voor grappen. Het klinkt immers tamelijk vaag. Maar het klopt precies, zei ze afgelopen zomer. ,,Liefde kan in allerlei vormen zijn en zoals we hem nu ervaren en nu hebben... We doen het rustig aan, blijven allebei lekker op ons eigen plekje wonen. Maar we hebben het nu heel fijn en gezellig samen en daar genieten we heel erg van.’’

Volledig scherm Jada Borsato en Leontine Ruiters. © SBS

Van Leontine had overigens nooit bekend hoeven worden dat het stel weer ‘verkering’ heeft, zoals Marco het noemde. ,,Ik vind dat wij juist heel dichtbij onszelf moeten blijven. Dat we gezien worden met zijn tweeën, dat is nou eenmaal zo. Daar kan iedereen zijn eigen verhaal van maken. Maar dat we van elkaar houden, hebben we nooit onder stoelen of banken gestoken, dat is ook nooit weggeweest.’’

Dat Marco’s kinderen ondanks zijn herhaaldelijke overspel nog steeds een goede band met hem hebben, bleek al vaker. Kort na zijn interview met Linda de Mol vormde de familie bijvoorbeeld één front op sociale media en noemde zoon Luca de zanger nog ‘voor altijd mijn grote voorbeeld’.

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van Show & Entertainment: