Luister naar nieuwe Top 40 Stories-podcast met Wim van Helden en Martijn Biemans

Elke aflevering vertellen Wim en Martijn, samen met een special guest, de verhalen en grappige feitjes achter een Top 40-hit. In de eerste aflevering trappen ze direct af met een bijzondere special guest. De man waaraan de bandleden van Metallica hun doorbraak in Europa, en daarna de rest van de wereld, vooral te danken hebben: Metal Mike.

Wim van Helden, radio-dj bij Qmusic: ,,Het verhaal van Mike is fascinerend. Een verhaal over hoe metal zo groot werd, maar vooral een verhaal over vriendschap, liefde voor de muziek en loyaliteit aan elkaar tot op de dag van vandaag. Het is een mooi jongensboek, dat we op deze manier hebben mogen vastleggen.”