Luisteraars kunnen dit jaar thuis eigen Top 2000 café nabouwen

Als je gestemd hebt, maak je kans op zo’n thuispakket. Ook is er vanaf 1 december een digitaal feestpakket beschikbaar voor alle luisteraars. De inhoud van het digitale thuispakket is nog niet bekend.

Stemweek

Ook kondigden Roodbeen en Kijk in de Vegte de stemweek aan, die dit jaar van 1 tot en met 7 december plaatsvindt. ,,Ik vraag u, neem uw verantwoordelijkheid en hamster uw lijstje bij elkaar en laten we ervoor zorgen dat de Top 2000 de lijst krijgt die het verdient”, zei Roodbeen. De radiopresentator gaf nog een laatste advies. ,,Blijf zo veel mogelijk thuis en breng die R zo snel mogelijk naar 2", waarmee hij NPO Radio 2 bedoelt waarop jaarlijks de Top 2000 te volgen is.

In oktober werd al bekend dat het Top 2000 Café in Beeld en Geluid in Hilversum wel weer wordt opgebouwd. De radiozender laat weten dat het nog niet duidelijk is of en zo ja hoeveel bezoekers ze daar kunnen ontvangen. Het café wordt al sinds 2010 jaarlijks neergezet. Meestal wordt de opbouw hiervan in november gedaan.