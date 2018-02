Luizenmoeder is niet te stoppen, weer sneuvelen er records

Werd Hollywoodster Nathalie Wood vermoord door haar ex?

In Hollywood gaat het deze dagen niet alleen over #metoo maar vooral ook over een aloud, onopgehelderd, mysterie. Meer dan 36 jaar na de dood van de Amerikaanse actrice Natalie Wood heeft de politie plots meer en meer twijfel over de rol van haar toenmalige echtgenoot, acteur Robert Wagner.