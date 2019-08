Luuk Ikink en zijn vrouw maken dagelijkse podcast op deze site

Dat tv-maker Luuk (36) en radiomaker Simone (35, bekend van onder meer haar eigen podcast Podnataal) getrouwd zijn, gaat de luisteraar terughoren. ,,Je praat heel anders met je partner dan met een collega of goede vriend’’, zegt Ikink. Met Simone gaat hij het nieuws bespreken dat in de krant of op deze site staat. ,,Ik begin straks elke dag met een pittige discussie met mijn vrouw’’, zegt hij. Met een knipoog: ,,We hopen ook over een tijdje nog steeds bij elkaar te zijn.’’