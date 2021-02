Luxehospitaal, protocolbreuk en drukke gokkantoren: Groot-Brittannië in de ban van nieuw prinsje

Sinds gisterenochtend om 8u55 stipt is Groot-Brittannië een prinsje rijker. Trotse ouders zijn prinses Eugenie (30) en haar echtgenoot Jack Brooksbank (35). Heuglijk nieuws, maar de Britten zouden de Britten niet zijn als de ‘koninklijke geruchtenmolen’ niet meteen in gang schoot. Zo wordt er volop geld ingezet op de vermoedelijke naam van de kleine spruit, en gaat ook een protocolbreuk over de tong.

,,Moeder en kind stellen het heel goed”, gaf Buckingham Palace gisteren prijs in een officieel statement over de geboorte van de prins, die op dit ogenblik elfde in lijn is voor de Britse troon. ,,De koningin en prins Philip zijn erg blij met dit nieuws. Het is hun negende achterkleinkind.” Eugenie deelde ook zelf de allereerste foto van haar kind, waarop alleen het handje van haar zoon te zien is.

,,Wat een moderne manier om een koninklijke geboorte aan te kondigen", klonk het meteen bij royaltywatchers. Zo’n persoonlijke foto gaat immers rechtstreeks in tegen het protocol van Buckingham Palace. ,,Eugenie en Jack zijn duidelijk niet meer zo gebonden aan tradities, want normaal gesproken worden prinsen en prinsessen voor het eerst voorgesteld tijdens een fotoshoot op de trappen van het ziekenhuis. Dat er al een glimp van de baby opgevangen kan worden op sociale media is heel ongewoon.” De foto werd meteen tienduizenden keren geliket binnen de 24 uur.

Eugenie is echter niet de eerste royal die breekt met deze traditie. Meghan Markle deed het haar al voor. Ze postte geen foto van haar baby op sociale media, maar ze poseerde ook niet bij het verlaten van het hospitaal. In plaats daarvan eiste ze enkele dagen rust, voor ze zelf een fotoshoot organiseerde.

Volledig scherm Een kleine prins is geboren. © AP

Hoe gaat hij heten?

Foto’s genoeg, maar de naam van het kindje valt echter nergens te bespeuren, en dat betekent natuurlijk dat de bookmakers vandaag goede zaken doen. Er wordt namelijk volop gegokt op de mogelijke naam van het jongetje. Arthur, een traditionele naam binnen het Britse koningshuis, blijkt momenteel de topfavoriet te zijn. Andere ‘kanshebbers’ zijn volgens het volk James, Frederick, Edward en Albert.

Hier en daar wordt er ook geld ingezet op Andrew, de naam van Eugenie’s vader. Maar gezien prins Andrew tegenwoordig eerder berucht dan beroemd is, vanwege zijn vermoedelijke betrokkenheid bij het Epstein-schandaal, lijkt die kans eerder klein. ,,Sommige mensen gokken graag op onwaarschijnlijke namen”, aldus Jessica O’Reilly van het gokkantoor Ladbrokes. ,,We hebben bijvoorbeeld ook redelijk wat gokjes op Humphrey en Tarquin. Als het dan toch zo’n naam blijkt te zijn, kan je meer geld winnen, omdat minder mensen erop hebben gegokt. Bovendien heeft Eugenie zelf een redelijk speciale naam, dus men vermoedt dat ze misschien voor iets minder traditioneels zal kiezen dan andere royals.”

Luxehospitaal

Nog iets dat Eugenie gemeen heeft met Meghan Markle: de baby kwam ter wereld in The Portland Hospital, hetzelfde ziekenhuis waar Meghans zoontje Archie voor het eerst het levenslicht zag. Hoewel Meghan en haar echtgenoot prins Harry de locatie van de geboorte angstvallig geheim hielden (ze kwam pas aan het licht toen Archie’s geboortecertificaat openbaar werd gemaakt) vonden Eugenie en Jack dat niet nodig. De naam van het ziekenhuis werd meteen meegegeven in het officiële statement over de geboorte.

Het is niet toevallig dat Eugenie voor dit ziekenhuis koos. Niet alleen vele celebs - zoals Victoria Beckham, Kate Winslet en Emma Thompson - maar ook Eugenie’s eigen moeder, Sarah Ferguson, kregen daar hun kinderen.

Volledig scherm Eugenie is bevallen is hetzelfde ziekenhuis als Meghan Markle. © Photo News

Beste champagne

De populariteit van The Portland Hospital bij de superrijken is makkelijk te verklaren. Als je de gangen van het gebouw binnenwandelt, voelt het pand eerder aan als een hotel dan als een ziekenhuis. De 36 kamers zijn voorzien van alle luxe, en het hospitaal heeft zelfs een eigen fotografen die kunnen worden ingehuurd om de eerste kiekjes van de pasgeboren baby’s te maken. De giftshop heeft naast de gebruikelijke fruitmanden, bloemen en chocolade ook zilveren en bronzen afdrukken van babyvoetjes in de aanbieding, die kort na de geboorte worden gemaakt.

De baby’s worden voorzien van een elektronisch opsporingssysteem, waarmee moeders op al hun apparaten de exacte locatie van hun baby in het gebouw kunnen terugvinden via een app. De kleintjes hoeven ook niet te slapen in de standaardwiegjes van plastic die je ziet in gewone ziekenhuizen. Het luxe-babybedrijf Dragons of Walton Street voorziet een hele collectie peperdure wiegen voor het hospitaal. Met dekentjes van de beste schapenwol en mogelijk zelfs met een hemelbed.

Volledig scherm Een wiegje van Dragons of Walton Street. © Dragonsofwallstreet.com

Daarnaast is er een professionele vijfsterren hotelkeuken, die 24 uur per dag beschikbaar is voor roomservice. Een team van dertien koks staat dag en nacht klaar om elk gerecht te bereiden waar de nieuwe moeders trek in hebben. ,,We hebben kreeft, oester en foie gras”, verklaart de chef. ,,Alles wordt geserveerd op zilveren borden. En uiteraard hebben we de beste champagne klaarstaan om elke geboorte te vieren.”

Het goedkoopste verblijfspakket begint vanaf 17.000 euro, maar in het geval van celebrities kan een verblijf van een paar nachten al snel oplopen tot 570.000 euro.