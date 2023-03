Lynyrd Skynyrd-gitarist Gary Rossington (71) overleden

Gitarist Gary Rossington, bekend van de Amerikaanse rockband Lynyrd Skynyrd, is op 71-jarige leeftijd overleden. De overige bandleden laten in een bericht op Facebook weten dat hun broer, vriend, familielied, songwriter en gitarist’ zondag is gestorven. Een doodsoorzaak is niet bekendgemaakt.

Rossington was het laatste nog levende originele bandlid van Lynyrd Skynyrd, bekend van hits als Free Bird en Sweet Home Alabama. De gitarist overleefde in 1977 het vliegtuigongeluk waarbij onder anderen zanger Ronnie Van Zant en gitarist Steve Gaines om het leven kwamen. Rossington liep bij de crash twee gebroken armen, een gebroken been en een geperforeerde maag en lever op.

Na het ongeluk stopten de overgebleven bandleden om in 1987 weer samen te komen. Rossington speelde tot zijn dood bij Lynyrd Skynyrd.

De gitarist kampte na het ongeluk met een drugsverslaving en had in latere jaren last van hartproblemen. In 2021 werd de muzikant met spoed geopereerd aan zijn hart.

