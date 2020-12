Ma Rainey’s Black Bottom is een indrukwekkend portret over racisme en uitbuiting

Lowlands­baas: 'In 2023 zijn we pas weer full force, als er niks tussen komt'

28 december Volgens Lowlandsbaas Eric van Eerdenburg gaat de coronacrisis de festivalbranche nog jaren parten spelen. ,,Het is een enorm kaartenhuis dat op zo’n moment instort", vertelt de directeur maandag als hij te gast is bij Art Rooijakkers in de BNR-radioshow Big Five.