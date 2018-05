Maaike Ouboter heeft meer lef nodig om haar talent te laten ontluiken

Caro Emerald maakt jurydebuut in nieuwe RTL-talenten­jacht

20:14 Zangeres Caro Emerald, presentatrice Chantal Janzen en zanger Roel van Velzen worden de juryleden van de nieuwe RTL4-talentenjacht The Talent Project. Zij beslissen straks of kandidaten genoeg in huis hebben om toegelaten te worden tot de zogenoemde Talent Project Academy, maakte de zender vanavond bekend.