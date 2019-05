Maan alleen in badjas naar ijzig feestje en ballerina Igone zuigt nog duim

‘Sylvie heeft drie weken na liefdes­breuk alweer rijke man gestrikt’

20:30 Amper drie weken nadat presentatrice en zakenvrouw Sylvie Meis (41) een punt zette achter haar liefdesrelatie met de Brabantse regisseur Bart Willemsen (29), heeft de blondine alweer een nieuwe man aan de haak geslagen. Volgens het blad In Touch gaat het om de gefortuneerde Duitse zakenman Michael Hellge. Hellge heeft een florerend bedrijf dat over cosmetische behandelingen adviseert, is bijna dagelijks in de sportschool te vinden en produceert ook nog wijn.