Maan blijft ondanks alles in festivalsfeer en Gordon gaat nieuwe uitdaging aan

Kevin Spacey na jaren weer terug op Amerikaan­se filmset

11:55 Acteur Kevin Spacey speelt voor het eerst weer in een Amerikaanse film sinds hij is beschuldigd van seksueel misbruik. De 62-jarige acteur, die in de afgelopen jaren niet heeft gewerkt, werd door de entertainmentsite TMZ in Dunsmuir (Californië) gespot op de set van de nieuwe film Peter Five Eight.