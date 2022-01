Maan doet verdwijntruc en Christina deelt liefdesgeluk

OM wil Keith Bakker opnieuw in Pieter Baan Centrum

Het Openbaar Ministerie wil dat de voormalige verslavingsgoeroe Keith Bakker (61) opnieuw ter observatie wordt opgenomen in het Pieter Baan Centrum (PBC). Het OM wil een nader persoonlijkheidsonderzoek om een beter beeld te krijgen van zijn psychische gesteldheid, zei de advocaat-generaal vandaag bij de start van het hoger beroep in het gerechtshof in Amsterdam.

15:58