Maan en Snelle niet van koppositie weg te slaan in Top 40

Dit is het overzicht van de belangrijkste verschuivingen in de Top 40 van 17 april. In de lijst zien we 3 binnenkomers, zittenblijvers, 16 stijgers en 17 zakkers.

38 (--) HORIZON- Bløf

Met Horizon maakt Bløf het rijtje vol – de Zeeuwse groep kan vanaf deze week een Top 40 maken van Top 40-hits. De meest succesvolle hit scoorde de band drie jaar geleden met Zoutelande dat tien weken op nummer 1 stond. Achter het duet met Geike Arnaert volgen Holiday in Spain en Alles is Liefde op de plekken 2 en 3 in de ‘Bløf Top 40’. Horizon, hit nummer 40, komt de lijst van deze week binnen op nummer 38.

33 (--) RASPUTIN- Majestic x Boney M.

In de Top 40 is een unieke revival bezig van acts die lange tijd niet in de lijst stonden. In januari kwam ATB na dik 21 jaar terug in de lijst waarna in februari ook The Nightcrawlers na 25 jaar weer in de Top 40 kwamen. Deze maand noteerden we Blackstreet voor het eerst na 22 jaar weer in de lijst en vanaf deze week kunnen we daar een vierde act aan toevoegen, want Boney M. staat na dik 22 jaar afwezigheid weer in de Top 40. Rasputin, de track met Majestic, was vorige week de Alarmschijf en is op nummer 33 de hoogste nieuwe.

7 (14) BED- Joel Corry x Raye x David Guetta

Bed is voor David Guetta zijn 19e top 10-hit en op deze track werkt hij samen met Joel Corry die al wel de eerste plaats wist te bereiken – uitgerekend met zijn eerste Top 40-hit. David Guetta werkte op zijn 49 voorgaande Top 40-hits wel vaker samen met nummer 1-artiesten, onder wie Afrojack, Rihanna en Kelly Rowland. Sterker nog… Joel Corry is de 14e artiest met wie hij samenwerkt die eerder al op nummer 1 stond. Bed klimt zeven plekken in de goede richting en komt deze week op nummer 7.

1 ( 1) BLIJVEN SLAPEN- Snelle x Maan

Voor de derde week is het erepodium van de Top 40 identiek met Friday van Riton, Nightcrawlers, Mufasa en Hypeman op 3 en Goud van Suzan & Freek op 2. Blijven Slapen is voor de vierde week de nummer 1 van Nederland. Het succes legt Snelle geen windeieren want hij passeert deze week in één klap Earth & Fire, de Vengaboys, de Dolly Dots én Nielson in de lijst van meest succesvolle Nederlandse acts waar hij nu voor het eerst in de top 30 komt.

