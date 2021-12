Maan glinstert in sexy kerstjurkje en Bridget hint op nieuw avontuur

236.000 kijkers voor ‘intens slechte’ Roast of Hans Klok

The Comedy Central Roast of Hans Klok heeft gisteravond slechts 236.000 mensen weten te boeien. Het is daarmee de minst bekeken Roast tot dusver. Veel kijkers waren bovendien kritisch en stelden op social media dat de grappen ‘intens slecht’ waren.

