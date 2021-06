Maan grapt over ondoordachte vraag bij Beau en Jutta deelt heet kiekje

interview Deze film over twee verliefde vrouwen gaat juist niét over schaamte: ‘Liefde vieren zoals in hetero­films’

21:35 The World to Come, over twee verliefde vrouwen in een geïsoleerde Amerikaanse gemeenschap eind 19de eeuw, houdt zich bewust niet bezig met emoties als pijn en schaamte. Regisseur Mona Fastvold: ,,Ik wilde hun liefde vieren zoals dat gebeurde in klassieke ‘heterofilms’ als Gone with the Wind en Casablanca.’’