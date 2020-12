Maan heeft een beetje kwijl op haar wang en Carlijn danst zich door de kou

Justin Bieber slaat terug na haatgolf rond Hailey: ‘Je bent een zielig stukje mens’

4 december Justin en Hailey Bieber zijn helemaal klaar met de stroom aan nare berichten die ze dagelijks zeggen te ontvangen. De druppel was een video waarin een jonge vrouw mensen opriep Hailey te bombarderen met pesterijen, omdat Justins ex Selena Gomez beter voor hem zou zijn. ‘De mate van boosheid en haat is schokkend, ongezond en droevig’, schrijft Hailey in haar Instagram Stories.