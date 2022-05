Maan heeft keuzestress en verliefde Thomas schreeuwt het van de daken

met video Kim Kardashian leent legendari­sche jurk Marilyn Monroe voor Met Gala

De jurk die Marilyn Monroe in 1962 droeg tijdens haar legendarische uitvoering van Happy Birthday voor president Kennedy stond maandagavond weer volop in de schijnwerpers op het Met Gala in New York. Kim Kardashian droeg de met 2500 kristallen bewerkte jurk voor de gelegenheid.

3 mei