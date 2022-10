Maan in badpak op plezierjacht en André en Monique vieren feest

Miljoen kijkers zien geëmotio­neer­de Natasja Gibbs stoppen in Kamp van Konings­brug­ge

Natasja Gibbs (43) was gisteravond de derde afvaller in Kamp van Koningsbrugge. Ruim 1 miljoen kijkers zagen hoe Gibbs veel te hoge eisen aan zichzelf stelt. ,,Ik wil van dat gezeik af. Ik ben degene die mezelf in de weg zit.’’

21 oktober