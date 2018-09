Maan is een gelukkig meisje en Roxeanne geniet van kleine Fender

Prins Pie­ter-Christiaan loopt geen record in Berlijn

19:47 Prins Pieter-Christiaan is er vandaag niet in geslaagd in Berlijn zijn persoonlijk record op de marathon te verbeteren. De zoon van prinses Margriet en Pieter van Vollenhoven liep de klassieke afstand van 42,195 kilometer in een tijd van 03.21.28, ruim 5 minuten boven zijn beste tijd.