Maan laat zich van meest natuurlijke kant zien in nieuwe clip

Zo kruipt de brunette uit Bergen topless over een bed vol rozenblaadjes en draagt ze, zo reageren enkele fans, voor haar doen opvallend weinig make-up. Dat is precies de indruk die haar visagist wilde wekken, vertelt hij aan deze site. ,,Maan is gewoon opgemaakt'', zegt Marvin Lumoneka. ,,Maar wel een stuk minder glamoureus dan normaal, omdat we een hele pure Maan wilden laten zien. Je ziet heel erg haar echtheid.''



Spijt, waarvan de clip binnen korte tijd ruim 41.000 keer werd bekeken, is een duet met rapper Jonna Fraser. Anouk zelf is overigens niet te horen op het nummer, dat een voorproefje is van Maans later te verschijnen EP. Vermoedelijk is Anouk een van de producers.



Kennelijk hebben de zangeressen het misverstand uitgesproken dat in 2016 tussen hen ontstond bij de finale van The voice of Holland. Maan won de RTL-talentenjacht met haar coach Marco Borsato, maar kon een felicitatie van Anouk tijdens de uitzending op haar buik schrijven. Later legde de Haagse zangeres uit dat ze het niet vervelend had bedoeld.