Maan, Typhoon, Acda & De Munnik slaan handen ineen en komen met single: Als Ik Je Weer zie

Eind november vorig jaar sloten ze zich op in een huisje op Ameland om aan een single te werken. Nu is het lied Als Ik Je Weer Zie uit, van Thomas Acda, Paul de Munnik, Maan en Typhoon. ,,Geen coronanummer, wel een plaat over vriendschap”, verduidelijkt Paul de Munnik. ,,In tijden waarin je elkaar minder vaak ziet.”

Aanleiding voor het schrijven en componeren van het lied was het verplaatsen van het evenement De Vrienden van Amstel LIVE. Ze zouden er allevier optreden, maar de coronacrisis houdt voor het eerst in 22 jaar publiek buiten de deur. Zonder toeschouwers komen de vier toch in actie, vanavond als Eva Jinek in Ahoy haar talkshow verzorgt en morgen tijdens een livestream. Dan spelen zij ook Als Ik Je Weer Zie. ,,In november zijn we getest, op de boot gestapt en hebben het lied in één avond geschreven", vertelt Thomas Acda. ,,Je sluit jezelf 24 uur op met een leuke club vrienden en dan zie je wel wat eruit komt.”

Acda: ,,Heb je in het slechtste geval een leuk weekend en in het gunstigste iets leuks om kunnen delen met Nederland. We hebben eerst een strandwandeling gemaakt, daarna deed Glenn (de Randamie alias Typhoon) de deur open, pakte Paul zijn gitaar en zijn we aan de slag gegaan.”

Gisteravond oefenden de vier met de band in Ahoy. Het plezier spatte af van de muzikanten. ,,Natuurlijk is het nummer makkelijk te koppelen aan het afgelopen jaar’, vervolgt De Randamie over de gedachten achter Als Ik Je Weer Zie’ ,,Maar we wilden verder gaan dan dat want vrienden een langere periode minder vaak zien is natuurlijk van alle tijden”. Maan: ,,Het hoeft niks te zeggen over de kwaliteit van de vriendschap en dat leek ons eigenlijk wel een mooi uitgangspunt wat op veel situaties van toepassing is. Inclusief die van ons, nu we onze vrienden uit het vak ook een langere tijd niet kunnen zien.”

De streaming van de 23e editie van De Vrienden van Amstel LIVE begint morgenavond om 20.15 uur met onder anderen Armin van Buuren, Guus Meeuwis, André Hazes, Snelle, Willeke Alberti, Nick & Simon, Suzan & Freek, Roel van Velzen, Dinand, Kraantje Pappie, Duncan Laurence, Paul de Leeuw en Jochem Myjer.De dj’s Coen & Sander verzorgen het voorprogramma vanaf 19.30 uur. Toegang van de (gratis) livestream kan vanaf de website.

Volledig scherm De vier muzikanten op het strand van Ameland waar in november vorig jaar het nummer Als Ik Je Weer Zie werd geschreven. © Tribe Company