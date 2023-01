Maarten en Philip niet herkend als duo: zij moeten nog jaren De slimste mens doen

KANDIDAAT

Arme Karsu. Timmer je als artiest al wat jaren aan de weg. Met tournees, albums, theatertours, een docu, een eigen kookprogramma, 822.000 volgers op Instagram en jawel, deelname aan Beste Zangers in 2021. En dan kijk je op een dag naar De slimste mens, vraagt presentator Philip Freriks aan de kandidaten: wat weet u van Karsu? Zegt de ene (VVD-kamerlid Queeny Rajkowski): ,,Een gerecht. Een cultuur. Een traditie. Een kunststijl. Een acteur. Een fotograaf.” En de ander (cabaretier Boban Benjamin Braspenning): ,,Komt uit Azië, is Japans, Chinees, is een kunstvorm, een dichtvorm.”

U kunt pop- en jazzangeres Karsu dit jaar nog zien optreden. In het najaar zijn de zalen van Het Paard, Doornroosje, TivoliVredenburg en het Concertgebouw uitverkocht, maar op 21 April in Podium Fluor (Amersfoort) zijn nog kaarten.

De kandidaten dit jaar, ze tillen het niveau − zachtjes uitgedrukt − nog niet naar Champions League-hoogten. Prins Charles wordt voor Philip aangezien, niemand weet iets van zowel het Muiderslot (‘Een voormalig kasteel?’) als Slot Loevestein en is een mus tegenwoordig een zoogdier dat eieren legt? Dan Queeny Rajkowski. Ze kreeg allerlei cadeaus bij haar beëdiging als Kamerlid, een vogelhuisje, sokken en ... een Bosatlas. Even doorbladeren was voldoende geweest om iets over Twente te weten. Enschede bijvoorbeeld. Daar kon Marjon de Hond ook al niet opkomen. Is daar geen weer?

Nee, het moet raar lopen wil de uiteindelijke winnaar uit deze eerste drie weken komen. Eigenlijk ontsteeg alleen Martin Rombouts (vijf dagzeges!) het bedroevende niveau. De dichter had veel geoefend in de Slimste mens-app, vertelde hij. Hij speelde voortdurend tegen ene Heleen21 die ‘net iets beter was’. Deze Heleen21 (21 jaar of uit 1921?) had als avatarplaatje Brilsmurf. Rombouts wil graag weten wie achter Heleen21 zit en deed een oproep. ,,Kom in contact! Ik ben heel benieuwd!”

Rombouts was op dreef bij de galerij van de educatieve musea, maar schutterde toen plaatjes van duo’s voorbij kwamen. Na Tom Cruise en Jerry Springer (Tom en Jerry), Ernst Kuipers en Bobbi Eden (Ernst en Bobbi), volgden Maarten van der Weijden en Prins Philip. Tot teleurstelling van de presentator en vermoedelijk het jurylid dacht niemand op de stoelen aan het Slimste-duo: Maarten en Philip. Conclusie: zij moeten nog lang, heel lang doorgaan.

MAARTENS MOMENTJE

Maarten van Rossem, de oase in de weetjeswoestijn, gruwt van het schrijnende gebrek aan (historische) kennis, zo vertelde hij (‘De onkunde van veel kandidaten is niet uniek voor dit seizoen’) deze week aan mijn collega Sanne. Gelukkig zijn er ook minder wereldse ergernissen. Op de kijkersvraag ‘Waarom wordt er zo ongezond en in zulke grote hoeveelheid wordt gegeten in Amerika?’, stak hij een eigen verhaal af. Hoe hij dit jaar in Amerika een omelet -hij zei oomelet, alsof het een oom betrof- bestelde en er vanaaaaaaalles bij kreeg. Je zag het voor je, die toren aan bijvoedsel. Ik hoop dat daar foto’s van zijn die heel snel uitlekken.

