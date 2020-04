Maarten van Rossem ‘stapt op’ bij meer juryleden Slimste Mens

Beau gaat langer door met huiskamer­show

18:00 Beau van Erven Dorens gaat nog tot en met eind april door met Beau Blijft Binnen. Dat maakt zender RTL 4 vandaag bekend. Beau praat live vanuit zijn woonkamer in Amsterdam over alles dat ons op dit moment bezighoudt. Hij gaat elk weekend in gesprek met mensen die graag hun verhaal kwijt willen in deze tijd dat velen van ons thuis moeten blijven.