Maastrichtste dansgroep loopt miljoen mis in Amerikaanse dansshow

De finale werd gisteravond uitgezonden op de Amerikaanse zender NBC. De winnaar ontvangt een prijs van een miljoen dollar.



De 25-jarige Jennifer Romen en haar gezelschap Oxygen zijn zeer succesvol en inmiddels een gevestigde naam in de urban danswereld. Het gezelschap heeft verschillende wedstrijden gewonnen zoals Dance as One, Circus Gerschstanowitz en ze bereikten de finale van Time to Dance en France got Talent.