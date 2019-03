Madame Tussauds laat Michael Jackson staan

Tranentrek­ker Love is in the Air: broer en acht zussen zien Koos (94) voor laatste keer in Zuid-Afri­ka

20 maart Waar familieherenigingen in het RTL 4-programma Love is in the Air normaal gesproken hartverwarmend zijn, had die van de familie Vorstenbos vanavond een ietwat triest randje. De 94-jarige Koos werd in Kaapstad opgezocht door zijn broer en acht zussen, om hem naar alle waarschijnlijkheid voor de laatste keer te omhelzen. Het zorgde voor emotionele momenten in de show van Robert ten Brink.