Madonna (63) beëindigt relatie met 35 jaar jongere vriend

Nieuwe audio van ruzie tussen Johnny Depp en Amber Heard: ‘Als ik niet wegga, wordt het een bloedbad’

Johnny Depp heeft vandaag opnieuw getuigd in zijn zaak tegen ex Amber Heard. Tijdens het proces werden verschillende audio-opnames afgespeeld, waarop woordenwisselingen tussen de twee acteurs te horen zijn. Daarin zegt Depp dat het ‘strikt noodzakelijk’ is om bij Heard weg te gaan, omdat de situatie anders zou uitdraaien op geweld.

26 april