Madonna eert Evita-regisseur Alan Parker: ‘Hij dreef me tot het uiterste’

‘Hij heeft me zoveel geleerd, geloofde in mij, dreef me tot het uiterste en maakte een geweldige film. Bedankt’, schrijft Madonna op Twitter. Ze plaatst er enkele foto's bij die gemaakt werden op de set van Evita.



Gisteren werd bekend dat Parker op 76-jarige leeftijd is gestorven na een lang ziekbed. Naast Evita maakte hij films als Fame, Bugsy Malone, Midnight Express, Mississippi Burning en The Commitments.



De musicalfilm Evita was in 1996 een groot succes. Wereldwijd bracht de film meer dan 140 miljoen dollar op.