Madonna geeft tweede concert in Amsterdam, geen Coldplay-taferelen in wachtrij

Queen of Pop Madonna geeft op 2 december een tweede concert in Ziggo Dome in Amsterdam. Hoewel fans voor een fijne plek al snel 200 euro kwijt zijn , is de belangstelling volgens organisator Mojo groot.

De kaartverkoop voor de extra show ging vanochtend meteen van start, sinds 10.00 uur waren tickets te koop voor haar eerste show op 1 december. In de online wachtrij op de site van Ticketmaster stonden kort na de start ruim 22.000 mensen, melden fans op sociale media. Er is dus geen sprake van Coldplay-achtige taferelen, toen meer dan 600.000 mensen in de virtuele rij stonden. In Ziggo Dome passen 17.000 mensen.

De prijs voor kaartjes begint bij 44 euro, maar dan zit je ver weg en kun je de zangeres waarschijnlijk amper ontwaren. Voor de duurste, zogenoemde ‘platinum tickets’ ben je ruim 650 euro kwijt. De prijs voor staanplaatsen, 280 euro, is hoger dan bij de meeste andere grote sterren die naar dezelfde zaal komen.

Madonna begint haar Celebration Tour van 35 steden op 15 juli in Noord-Amerika. Later reist de zangeres door naar Europa, voor shows in onder meer Londen, Barcelona en Parijs. De optredens in Amsterdam zijn de laatste van haar tournee.

Haar vorige wereldtournee, The Madame X Tour, was in 2019. Toen moest de zangeres vanwege een knieblessure meerdere concerten afzeggen. Een show in Nederland stond toen niet gepland. Haar laatste grote concert in Nederland was in 2015.

