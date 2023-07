Madonna laat voor het eerst van zich horen na opname op intensive care

Madonna (64) heeft voor het eerst van zich laten horen nadat een bacteriële infectie er voor zorgde dat ze op de intensive care belandde. Op Instagram schrijft ze dat op de goede weg is. Voorlopig lijkt haar gezondheid geen gevolgen te hebben voor haar shows in Nederland in december.

Eind juni kwamen er plots alarmerende berichten over The Queen of Pop naar buiten. Haar manager bevestigde dat Madonna enkele dagen op de intensive care had gelegen vanwege een serieuze bacteriële infectie. Ze schrijft nu zelf op Instagram: ‘Ik ben aan het herstellen.’ Ze bedankt iedereen voor de gebeden, lieve woorden en positieve energie. ‘Ik heb jullie liefde gevoeld.’

In het ziekenhuis dacht Madonna al snel weer aan werk. ‘Toen ik wakker werd in het ziekenhuis dacht ik als eerste aan mijn kinderen. Mijn tweede gedachte was dat ik niemand wilde teleurstellen die tickets heeft gekocht voor mijn tour. Ik wilde ook de mensen niet teleurstellen die zich tomeloos hebben ingezet om mijn show te ontwikkelen. Ik haat het om iemand teleur te stellen. Mijn focus ligt nu op mijn gezondheid en sterker worden en ik verzeker je: ik ben zo snel mogelijk terug.’

De concertreeks van Madonna zou op 15 juli beginnen in Vancouver, Canada. Er stonden 84 concerten gepland in meer dan veertig steden. Haar shows in de Ziggo Dome in Amsterdam zijn op 1 en 2 december. Aan dat laatste lijkt niets aan te veranderen. ‘Het huidige plan is om het Noord-Amerikaanse gedeelte van de tour te verplaatsen en in oktober te beginnen in Europa.’

