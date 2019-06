Madonna onder vuur vanwege wapenvideo: ‘Dit kun je de slachtoffers niet aandoen’

Madonna toont in haar nieuwe videoclip voor God Control duidelijk en op heftige wijze dat ze vindt dat er meer gedaan moet worden tegen wapengeweld in Amerika. ,,Als je de realiteit en de gruwelijkheden ziet, word je wakker. Dit is wat er ook daadwerkelijk gebeurt. Dit is hoe dat eruitziet. Krijg je er een slecht gevoel van? Goed zo, want dan doe je er misschien iets aan", zei ze er eerder vandaag al over.



Tegenover entertainmentwebsite TMZ reageert Patience Carter op de video. Zij is een van de overlevenden van de schietpartij in nachtclub Pulse in Orlando in 2016. De vrouw kan maar moeilijk kijken naar de clip. ,,Ik begrijp dat ze bewustzijn probeert te creëren voor regulering van wapens, maar ik denk niet dat dit de juiste manier is om dat te doen", stelt ze. ,,Je kunt deze beelden niet iemand aandoen die dit daadwerkelijk heeft gemaakt. Die vrienden en familie heeft verloren, die het bloed op de grond heeft gezien.”



,,Voor iemand die dit daadwerkelijk heeft meegemaakt en deze beelden nog een keer moet beleven is het traumatisch. Het voelde heel intens voor mij", legt Carter uit. De videoclip brengt haar weer terug naar die avond in de nachtclub. ,,De beelden zijn pijnlijk accuraat voor wat de mensen in Pulse hebben meegemaakt.”