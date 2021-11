Madonna schokt volgers met sexy foto’s en Billie Eilish riskeert weer een wond

Showbytes worldwideKorte updates van wereldsterren op sociale media: wij smullen ervan. In de internationale versie van de rubriek Showbytes struint de showredactie het web voor je af voor de gekste, mooiste en opvallendste posts van celebrity’s van over de hele wereld. Dit artikel wordt gedurende de dag vernieuwd.

Zelfs in de beste huwelijken zijn er soms ergernissen. Zoals gekus als je net even wilt snorkelen in een viezig beekje. Hailey Bieber weet er alles van.

Het deed een paar jaar geleden pijn om te lezen toen Billie Eilish zichzelf in haar hand had gestoken met haar enorme nepnagel. Gelukkig heeft ze ervan geleerd.

Actrice Emilia Clarke is sinds het bloedstollende Game of thrones (bijna) nergens meer bang voor.

Zangeres Anne-Marie heeft na deze fotoshoot in het ijskoude Engeland drie uur bij de verwarming gezeten, maar dan heb je wel 930.000 likes.

TikTok-ster Dixie D’Amelio moet als beginnend zangeres nog veel leren. Aan haar outfit zal het niet liggen.

Actrice Rebel Wilson is ondanks de roem nooit overdreven luxueus gaan reizen.

Instagram is niet alleen gezellig, je leert er ook dingen. Zoals dat de openhaard eerder aan kan als je minder aantrekt. Actrice Addison Rae doet het even voor.

De hit Bloemetjesgordijn van Wim Kersten is in al die jaren nooit vertaald naar het Engels. Zonde, want Kelly Clarkson zou best een Flower curtain willen zijn.

In Duitsland noemen ze een kop koffie een ‘Tasse Kaffee’. The bold and the beautiful-icoon Ronn ‘Ridge’ Moss neemt het fenomeen koffietas een stuk letterlijker.

Gerard Joling is nooit te beroerd zijn verencreaties uit te lenen aan collega’s. Rapper Cardi B maakt er dankbaar gebruik van.

Collega Meghan Thee Stallion heeft wel opgenomen, maar geen top genomen.

Zangeres Charli XCX is graag de baas op het podium, maar hoeft niet per se de broek aan.

Sinds Grey’s Anatomy-ster Caterina Scorsone haar fronsrimpel een ‘breindecolleté’ noemt, is het ineens enorm onbeleefd haar aan te kijken.

Madonna baarde onlangs opzien door in een klein outfitje op tafel te springen in een talkshow. Inmiddels is ze een paar weken wijzer en doet ze zulke dingen niet meer. Toch reageren fans onder de foto’s geschokt.

