Madonna scoort met nieuwste album haar negende nummer 1-positie

Video Tweede seizoen voor Chateau Meiland

23 juni Nog niet genoeg van de markante Martien Meiland en zijn gezin in Frankrijk? Fans van de realityserie kunnen hun hart ophalen, want er komt een vervolg. ,,Het is eindelijk zover, we kunnen bekendmaken: een tweede serie van Chateau Meiland komt eraan", jubelt Martien in een video op sociale media.