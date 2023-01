Madonna veegt haar Instagram-account leeg, geruchten over nieuwe wereldtournee

update Ex-man Britney Spears probeert huwelijk te verstoren, Madonna onder de gasten

Jason Alexander, die man met wie Britney Spears in 2004 trouwde in Las Vegas en van wie ze 55 uur later alweer scheidde, heeft voor tumult gezorgd voor het huwelijk van de zangeres met haar verloofde Sam Asghari. Alexander drong haar huis en tuin binnen, waarna hij verwijderd werd door de politie.

10 juni