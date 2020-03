MAFS-Henk stelt nieuwe liefde voor: ‘Dit is de vrouw die mij geloof in de liefde teruggaf’

Van de Ven deed dit jaar mee aan een gloednieuw seizoen van Married at First Sight . Hij werd gekoppeld aan de blonde en getatoeëerde Chantal. Wat in eerste instantie een match leek te zijn, liep uit op een fiasco. De bom barstte toen het kersverse echtpaar op huwelijksreis was in Turkije. Daar gaf Chantal te kennen dat ze Henk absoluut niet hoffelijk vond. Henk stelde juist dat Chantal geen enkele moeite deed om hem een goed gevoel te geven.

Dat de twee het huwelijk niet overleefden was dan ook geen verrassing. In de slotuitzending bekende Henk de liefde ondertussen te hebben gevonden bij een andere vrouw. Waar hij die had leren kennen? Op de bruiloft van hem en Chantal. Meer kon hij nog niet loslaten, maar vandaag pakt Henk dan zijn moment om het liefdesnieuws met de buitenwereld te delen.



‘Supertrots mag ik jullie eindelijk voorstellen aan de vrouw die mij het geloof in echte liefde terug heeft gegeven en de vlinders in mijn buik iedere dag weer laat dwarrelen’, schrijft hij bij een foto waarop hij met zijn nieuwe vriendin staat, gevolgd door de hashtag ‘love is in the air‘.



Van de Ven kan rekenen op veel felicitaties. ‘Veel geluk toegewenst’ en ‘Het is je heel erg gegund, Henk', is een greep uit de reacties.