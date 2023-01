MAFS-Martijn staat open voor diner met Nicole na heftige ruzie: ‘Ik vind het heel moeilijk’

Daalde de sfeer gisteren nog tot onder het vriespunt na een geëscaleerde ruzie tijdens een autorit, in een nieuwe uitzending van Married at first sight gloorde er vanavond tóch een sprankje hoop voor Nicole en Martijn. Laatstgenoemde onthulde aan gedragsbioloog Patrick van Veen open te staan voor een diner met Nicole, zonder de camera’s erbij. ,,Ik zeg niet nee, maar ook niet ja”, reageerde Nicole.

De gemoederen tussen Martijn en Nicole liepen gisteravond hoog op. Eerder was al sprake van wat ergernis naar elkaar toe. Gisteren werd duidelijk dat Nicole tijdens een ritje op een Italiaanse autoweg aan de handrem trok omdat ze de uitspraken van Martijn te ver vond gaan.



De sfeer tussen de twee was tot onder het vriespunt gedaald. Eenmaal terug in het hotel bleek de ruzie nog te vers om het uit te praten en schoot Nicole nog eens uit haar slof toen Martijn verwees naar een moment waarop hij Nicoles zonnebrandcrème niet mocht gebruiken. Nicole koos ervoor om op te stappen en wenste hem ‘een fijne reis naar huis’.

Quote Ik weet niet zo goed wat hij allemaal wil Nicole

Geen enkele match

Gedragsbioloog Patrick van Veen besloot na de aanvaring met zowel Martijn als Nicole het gesprek aan te gaan, in de hoop hun huwelijk te kunnen redden. Maar Nicole had daar aanvankelijk geen vertrouwen meer in, zo werd duidelijk in de uitzending van vanavond. ,,Er valt natuurlijk niks meer te lijmen. Hij is gisteren heel erg duidelijk geweest in het feit dat hij absoluut geen enkele match ziet en heel graag naar huis wil. Naja, dat eigenlijk. Het is wat het is. Het komt bij mij heel hard aan allemaal”, vertelde ze voor de camera’s.

Nicole en Martijn troffen elkaar de ochtend na de ruzie nog bij het zwembad, maar echt hartelijk was de ontmoeting niet. ,,Niet heel goedemorgen, maar morgen”, maakte Nicole gelijk duidelijk. Zij was nog altijd ‘flabbergasted’ en ‘gekwetst’. ,,Wat er ook aan de hand is: het kan nooit zo groot zijn in een ochtendje dat je alles opgeeft”, stelde ze.

Tekst gaat verder onder de foto.

Volledig scherm Nicole en Martijn treffen elkaar bij het zwembad in MAFS © RTL

‘Gezicht proberen te redden voor de tv’

Gedragsbioloog Patrick peilde tijdens een onderonsje met Nicole of zij ook klaar was met het huwelijk. Zij bleek vooral gekwetst te zijn en het oneerlijk te vinden dat Martijn haar ‘geen enkele kans’ en uitleg had gegeven. ,,Ik snap nog steeds niet waar het mis ging, wát er mis ging.” Wat het voor haar nog pijnlijker maakte, is dat ze van Martijn het gevoel kreeg dat ze het niet waard was om het gesprek aan te gaan. Bovendien kreeg ze het idee dat Martijn ‘zijn gezicht probeerde te redden voor de tv’ door een gesprek over koetjes en kalfjes aan te knopen. ,,Ik weet niet zo goed wat hij allemaal wil”, klonk het.

Dat de twee niet op een lijn liggen, werd Patrick al snel duidelijk. Martijn vertrouwde hem toe Nicole ‘een prachtige vrouw te vinden’, maar meende ook dat dit gevoel tegenwerkte. En waar Nicole niet begreep dat Martijn zo snel klaar was met het huwelijk, stelde hij juist zich niet gehoord te voelen door Nicole. ,,Ze staat helemaal niet open voor: ‘verrek, zo had ik het helemaal niet gezien’. Dan was het voldoende geweest.”

Potentiële verzoening?

Patrick realiseerde zich dat de twee vooral met elkaar het gesprek aan moesten gaan. Ook Martijn was inmiddels tot die conclusie gekomen. Hij bekende een hapje met Nicole te willen eten, zonder de camera’s erbij. Dat voorstel kwam voor Nicole als een verrassing. ,,Ik vind het heel moeilijk. Ik zeg niet nee, maar ik zeg ook niet ja.”

Of Nicole op de uitnodiging van Martijn is ingegaan en er sprake is van een verzoening, wordt volgende week duidelijk.

Luister hieronder ook naar de AD Media Podcast of abonneer je via Spotify of iTunes. Vind alle onze podcasts op ad.nl/podcasts.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van Show & Entertainment: