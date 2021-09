Magere drie sterren voor langverwacht epos: Alles en iedereen verzuipt in de grandeur van Dune

video First Da­tes-gast­heer Sergio Vyent: ‘Ik vroeg aan vrienden hoe dat moest, vader zijn’

12 september Zijn vader liet zich nooit zien, zijn moeder vertrok zonder afscheid naar Amerika. Op zijn beurt maakte First Dates-gastheer Sergio Vyent (51) ook stomme fouten met zijn kinderen, schrijft hij in zijn boek De liefde volgens Sergio. ‘Ik groeide op met het idee: alles is belangrijker dan ik.’