Make-uploze Sylvie bijt van zich af en Donny probeert ‘George Clooney-koffieblik’

Meervoudig zwemkampioene Inge de Bruijn heeft, met de zomerkriebels al in haar afgetrainde buik, wat luchtige setjes en een zonnebril gescoord in Amsterdam.

Connie Witteman – beter bekend als voormalig zangeres Vanessa, ooit eigenares van een fillerskliniek in de hofstad, de ex-vrouw van Free Record Shop-baas Hans Breukhoven én de kersverse oud-verloofde van een Amsterdamse aannemer – heeft een filosofische tip: als je je gezicht in de zon houdt, zie je je eigen schaduw niet. Op de illustratieve foto komt de zon echter van achteren.

Eindelijk! Sylvie Meis heeft een ongefilterde foto gedeeld waarop ze te zien is zonder make-up! En daar krijgt ze positieve én negatieve reacties op. Zo schijft iemand: ,,Schat, je ziet de foundationlaag gewoon zitten.” Sylvie pareert die beschuldiging met: ,,Ik heb geen druppel foundation op mijn gezicht! Als je daar niet om kunt gaan dan is dat pech voor jou.”

Dit is actrice Anne-Marie Jung (43), maar dan 31 jaar geleden met een losse veter in Turkije.

Cabaretier Jochem Myjer zet zijn allerbeste visvriend Willem Stolk in het zonnetje. Volgens de ADHD-komediant sliep hij ooit met Willem in een auto, omdat ze de sleutel van een huisje in een restaurant hadden laten liggen.

Vertederend! Dat was het weerzien op Schiphol van Monique Smit – die even in de VS was – en haar zoontje Noah.