Makers Pietje Bell klagen bij keuring: willen terug naar alle leeftijden

Filmproducent Dave Schram heeft een klacht ingediend bij de Kijkwijzer over de nieuwe keuring van zijn film Pietje Bell uit 2002. De producent wil dat de classificatie voor de film, die onlangs twee maal werd aangepast , weer alle leeftijden wordt, zoals tot de derde week van december het geval was.

Schram is boos dat hij door NICAM, de organisatie die de Kijkwijzer monitort, op geen enkele manier betrokken is bij de ‘herkeuring’ van zijn film nadat er klachten waren binnengekomen. Bovendien snapt hij niets van de nieuwe classificatie van 9 jaar en ouder. ,,Pietje Bell gaat over een jongetje met een moreel kompas voor goed en kwaad”, schrijft hij in zijn klacht. ,,De film heeft een goede balans tussen humor, realiteit en overdrijving en is voor de hele familie. Hoe schadelijk is dan een tik van vader Bell of een onderwijzer - de slechterik - die liniaal-slagen geeft? Bij elkaar nog geen tien seconden op 112 minuten.”

De keuring van Pietje Bell, die in 2002 bijna een miljoen bezoekers trok in de bioscopen, werd vlak voor de kerstdagen na enkele klachten bij de Kijkwijzer veranderd naar 12 jaar en ouder. Dit zadelde de NPO, die de film traditiegetrouw in de kerstvakantie uitzendt, op met een probleem. De film stond geprogrammeerd in het jeugdblok Zapp, waar geen programma’s voor 12 jaar en ouder in zitten.

James Bond

NICAM boog zich in de dagen na kerst over de nieuwe klachten die waren binnengekomen over de herkeuring en oordeelde dat de classificatie niet 12 jaar, maar 9 jaar en ouder moest zijn. De klagers vonden het raar dat de familiefilm nu dezelfde classificatie kreeg als recente actiefilms als de Bondfilm No Time To Die en Spider-Man.

Maar Schram gaat hier dus niet mee akkoord. Directeur Tiffany van Stormbroek van NICAM laat weten dat ‘de procedure over de film Pietje Bell nog loopt’. Zij doet geen uitspraken over ‘individuele gevallen’. Pietje Bell is ook te zien op streamingdiensten als Disney+ en Netflix.

