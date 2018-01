Makers tv-serie Hendrik Groen op zoek naar nieuwe locatie

De eerste serie is gebaseerd op het boek Pogingen iets van het leven te maken. Het vervolg op dat boek heet Zolang er leven is en het ligt voor de hand om dit boek als basis te gebruiken voor de tweede serie. ,,We gaan ons best doen, en dat gaat ons zeker lukken, voor een nieuwe serie. Maar u moet daarvoor nog wel wat geduld hebben. Zo moet er nog een scenario geschreven worden en - om maar een praktisch probleem te noemen - het verzorgingshuis in Amsterdam-Noord waar de serie is opgenomen, is inmiddels gesloopt!", aldus Slagter.

De serie, met onder anderen Kees Hulst, André van Duin en Olga Zuiderhoek over het leven in een verzorgingshuis in Amsterdam-Noord, is een groot succes. De afleveringen van het eerste seizoen trokken gemiddeld 2.374.000 kijkers, waarmee het de best bekeken serie sinds 2011 is. Hendrik Groen is ook in het theater te zien en ook dat is een succes. Van het toneelstuk met onder anderen Beau Schneider en Mike Weerts zijn onlangs extra voorstellingen in de verkoop gegaan.